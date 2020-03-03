Эксперты-криминалисты рассказали об анализе подписей Родченкова по делу российских биатлонисток

Международная компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак, опубликовала заявление по делу российских биатлонисток, которое проходит в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

Компания проанализировала часть документов за подписью бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, являющихся доказательством по делу Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой.

В ходе исследования специалисты выявили, что на документах присутствуют полностью идентичные изображения с подписью, предположительно, вставленные в эти документы из другого источника. Аналогичные выводы сделали эксперты-почерковеды Великобритании. Об этом в понедельник после первого дня рассмотрения апелляций бывших биатлонисток заявил адвокат спортсменок Алексей Панич.

В ходе криминалистического анализа элементов файлов и сравнения документов экспертам удалось обнаружить, что на странице двух разных с криминалистической точки зрения документов (у них разные метаданные: размер файлов, версия PDF, в которой были созданы документы) присутствуют полностью идентичные с точки зрения компьютерной криминалистики извлекаемые элементы — изображения с подписью.

— Эти изображения имеют одинаковый размер, формат, и хеш-сумму — уникальный идентификатор файла, — заявил Сергей Никитин, заместитель руководителя Лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB. — Оба изображения с подписью отчуждаемы, т. е. могут быть скопированы и извлечены из файлов. Безусловно, человек может подписываться одинаково, однако сканы подписей всегда будут немного разные. Если изображения с подписью полностью совпадают, скорее всего это значит, что это одно и то же изображение просто вставили в разные документы или скопировали из одного файла в другой.