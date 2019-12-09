Дмитрий Свищев: «Наши спортсмены останутся нашими и без флага. А то, что чиновники не будут ездить на турниры, даже неплохо»

Депутат Государственной Думы, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев прокомментировал для «СЭ» решение исполкома ВАДА лишить статуса РУСАДА, запретить российским спортсменам выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира под государственным флагом и проводить в России крупные международные турниры на протяжении четырех лет.

— Решение ВАДА расцениваю как незаконное и несправедливое по отношению к спортсменам, российским болельщикам, спортивным федерациям и организациям — то есть тем людям, которые имеют непосредственное отношение к чистому спорту и не имеют никакого отношения к тем мифическим чиновникам, о которых все время говорят, но никаких фамилий не называют, — сказал Свищев. — Какие-то Тайны мадридского двора. Есть виновные — назовите их нам. Россия неоднократно заявляла, что мы не приемлем допинг в спорте, мы за чистый спорт. И о том, что если есть виновные, они будут наказаны. Но нет, они опять утверждают, что все Россия, все 150 миллионов жителей виноваты. Что за бред? Какие-то колхозные методы применяются. Виноват один, а отвечает весь колхоз. Так не должно быть. Нас лишат статуса, отберут российский гимн и флаг на Олимпийских играх и чемпионатах мира, но кого они хотят этим обидеть или унизить?

Мы что от этого станем меньше любить наших спортсменов? Будем меньше за них переживать, болеть и радоваться? Мы этих спортсменов знаем, воспитывали их, тренировали, все равно они останутся нашей гордостью. Независимо от той ситуации, в которой мы сейчас находимся.

Теперь что касается соревнований в России. Соревнования по многим видам спорта, организованные в нашей стране, признаются лучшими в истории. Это все знают — и международные федерации, и все спортсмены. То есть, наказаны будут сами спортсмены. А вот если будут отнимать те соревнования, право провести которые Россия получила, здесь, я считаю, надо будет подавать в суд, приводить все цифры. Ведь когда наша страна в жесткой конкурентной выигрывает право принять тот или иной турнир, мы сразу начинали вкладывать в строительство или реконструкцию стадионов, в создание оргкомитета. Это же все деньги большие. Будем оспаривать. Но я очень надеюсь, что в международных федерациях не будут даже думать об этом. К сожалению, четыре года, которые нам не будут давать соревнований, — это большой срок. Ведь даже заявки подавать нельзя. То есть, лет шесть-семь у нас не будет крупных международных соревнований.

Но в целом, в этом никакой катастрофы для российского спорта нет. То, что наши чиновники не будут ездить на международные соревнования — это даже неплохо. Нам есть, чем заниматься в России. Будем больше внимания уделять нашему российскому спорту, детскому спорту, да еще и валюту сохраним. Очень даже хорошо.

Нервотрепка с допуском на Олимпийские игры, конечно же, будет. Но мы это уже проходили и не боимся. Три раза надо провериться — три раза проверимся. Мы же признаем, что мы против допинга. Даже законы принимаем, предусматривающие наказание за применение запрещенных препаратов. (Мария Никулашкина)

ВАДА забанило Россию на четыре года. Большой онлайн