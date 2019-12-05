Дмитрий Медведев: «Рекомендации ВАДА связаны с общеполитической ситуацией»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил, что рекомендации ВАДА связаны с общеполитической ситуацией по отношению к России.

— Проблема делится на две части. Мы должны, конечно, и дальше проводить работу, направленную на борьбу с допингом в нашей стране, потому что здесь мы грешны, — цитирует «РИА Новости» Медведева. — Но а другие страны что, безгрешны? Вот это больше всего и раздражает. Мы же знаем все эти примеры. Почему-то они их прячут под стол, а нас постоянно разматывают. Совершенно очевидно, что это связано с общеполитической ситуацией. Но работу эту проводить надо.

А с другой стороны, нужно будет биться, и мы это делаем, за интересы российского спорта и российских спортсменов. Поживем — увидим, чем это все закончится.