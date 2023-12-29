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Колобков о скандале испанского антидопингового агентства: «Дыма без огня не бывает»

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Бывший министр спорта России Павел Колобков в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о том, что в испанском антидопинговом агентстве скрывали положительные допинг-пробы спортсменов.

«Если применять схему, которая была применена к России, значит, должна быть создана рабочая группа Всемирным антидопинговым агентством. В нашем случае ее возглавлял Руне Андерсен. После этого они должны выделить финансирование и нанять адвокатское агентство. Дыма без огня не бывает. Если эти факты действительно подтвердятся, то я надеюсь, что будут применены такие же санкции, которые были в отношении России.
Это еще один повод разобраться со всей антидопинговой системой. Похожий инцидент уже был в Румынии, но никаких выводов сделано не было. По умолчанию эту тему просто забыли. Это еще раз говорит о том, что в спорте стало слишком много политики. Все эти агентства якобы защищают спорт, но применяют санкции очень избирательно. Я надеюсь, что они доведут до конца это расследование. Опыт у них уже есть», — сказал Колобков корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

По информации издания Relevo, нарушения в испанском антидопинговом агентстве происходили с 2017 по 2022 годы. Сообщается, что CELAD могло использовать государственные средства для сокрытия информации о положительных допинг-тестах атлетов.

Кроме того, сообщалось, что в распоряжении издания есть документы, подтверждающие, что контрагенты, с помощью которых забирались пробы, «выполняли определенные задачи».

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