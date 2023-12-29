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Сегодня, 11:35

Депутаты Госдумы РФ готовят запрос в ВАДА по работе Испанского антидопингового агентства

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что Испанское антидопинговое агентство скрывало положительные допинг-пробы спортсменов на протяжении пяти лет.

«Уже сегодня с утра в аппарате комитета мы дали поручение подготовить запрос в ВАДА с просьбой разъяснить информацию, которую мы сейчас узнали из иностранных СМИ. Мы хотим понять позицию, чтобы они объяснили. Шансов, что они нам ответят, немного. Стандарты должны быть одинаковы для всех. Россия неоднократно заявляет, что спорт и допинг — вещи несовместимые. При этом и РУСАДА и Минспорта РФ занимают активную позицию за чистый спорт.
Одновременно РУСАДА находится в стадии судебных споров с ВАДА. При этом западные антидопинговые агенства занимаются незаконной деятельностью. За пять лет нет ни одного случая применения санкций. Это покрывание своих спортсменов, которые нарушают правила. Нужно, чтобы в ВАДА отреагировали. Посмотрим, насколько принципиальна позиция Всемирного антидопингового агентства», — сказал Свищев «СЭ».

Ранее в РУСАДА сообщили, что перевыполнили план по отбору допинг-проб.

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