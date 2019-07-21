Чемпион Олимпиады 2012 года российский прыгун в воду Илья Захаров пропустит чемпионат Европы в Киеве. Об этом сообщил президент Российской федерации прыжков в воду Алексей Власенко. Чемпионат Европы пройдет в столице Украины 5-11 августа.

- Было решено, что Захаров пропустит чемпионат Европы и продолжит восстанавливаться от травмы, набирать форму, – цитирует "РИА Новости" Власенко.

Захаров перенес операцию на колене в начале года и пропустил чемпионат мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.