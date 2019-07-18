Шлейхер и Кузнецов остались без медалей чемпионата мира в прыжках с 3-метрового трамплина

Россияне Никита Шлейхер и Евгений Кузнецов заняли девятое и десятое места в прыжках с 3-метрового трамплина на чемпионате мира по водным видам спорта.

Прыжки в воду

Кванджу (Корея)

Чемпионат мира

Мужчины

Трамплин 3 м

Финал

1. Се Сыи (Китай) – 545,45

2. Цао Юань (Китай) – 517,85

3. Джек Лоу (Великобритания) – 504,55

4. Ву Харам (Корея) – 478,80

5. Дэвид Будайя (США) – 458,10

6. Патрик Хаусдинг (Германия) – 452,25…

9. Никита Шлейхер (Россия) – 442,95

10. Евгений Кузнецов (Россия) – 434,55​