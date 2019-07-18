Шлейхер и Кузнецов остались без медалей чемпионата мира в прыжках с 3-метрового трамплина

Россияне Никита Шлейхер и Евгений Кузнецов заняли девятое и десятое места в прыжках с 3-метрового трамплина на чемпионате мира по водным видам спорта.
Прыжки в воду
Кванджу (Корея)
Чемпионат мира
Мужчины
Трамплин 3 м
Финал
1. Се Сыи (Китай) – 545,45
2. Цао Юань (Китай) – 517,85
3. Джек Лоу (Великобритания) – 504,55
4. Ву Харам (Корея) – 478,80
5. Дэвид Будайя (США) – 458,10
6. Патрик Хаусдинг (Германия) – 452,25…
9. Никита Шлейхер (Россия) – 442,95
10. Евгений Кузнецов (Россия) – 434,55
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