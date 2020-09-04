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Велогонщик Павел Свешников скончался в результате падения на Гран-при Москвы

20:36
Павел Свешников.
Павел Свешников.

В результате падения на Гран-при Москвы по велогонкам на треке скончался российский спортсмен Павел Свешников. Об этом сообщает Федерация велосипедного спорта России. Соревнования проходили на треке в Крылатском.

«Федерация велосипедного спорта России с прискорбием сообщает о трагическом инциденте на Гран-при Москвы, который унес жизнь велогонщика Павла Свешникова, — говорится в сообщении. — По предварительной информации, спортсмен потерял сознание и упал во время групповой гонки.

Несмотря на оперативную медицинскую помощь, которая была оказана бригадой, находящейся на треке, а также усилия медиков, прибывших по вызову на велодром в Крылатском, жизнь спортсмена не удалось спасти. Федерация велосипедного спорта России приносит соболезнования всем родным и близким гонщика".

Дополнительная информация:

https://fvsr.ru/press/news/200904-tragiceskij-incident-na-treke-unes-zizn-pavla-svesnikova

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