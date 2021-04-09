Чемпион мира Перкинс присоединится к сборной России по велотреку в мае

Двукратный чемпион мира по велогонкам на треке в составе сборной Австралии Шейн Перкинс намерен присоединиться в мае к сборной России, членом которой он является.

34-летний Перкинс с начала пандемии находится в Австралии, куда уехал сразу после чемпионата мира, который проходил в Берлине с 26 февраля по 1 марта 2020 года. Из-за сложной эпидемиологической обстановки и транспортных проблем спортсмен пока не имеет возможности вернуться в Россию и вынужден тренироваться самостоятельно.

«К счастью, там, где я живу, воздействие коронавируса не было столь драматичным, как в других местах мира, поэтому я имел возможность тренироваться. Я присоединюсь к национальной команде в мае», — цитирует ТАСС Перкинса.

Уроженец Австралии Перкинс выигрывал чемпионаты мира в 2011 и 2012 годах, на Олимпиаде-2012 стал обладателем бронзовой награды. Летом 2017 года спортсмен стал гражданином России. В сентябре 2017 года он принес сборной России серебряную награду чемпионата Европы в кейрине.