Чемпион мира Перкинс выступит на «Гран-при Москвы» по велотреку

Двукратный чемпион мира по велогонкам на треке в составе сборной Австралии Шейн Перкинс выступит на майском «Гран-при Москвы», информирует ТАСС.

34-летний Перкинс с начала пандемии находится в Австралии, куда уехал сразу после чемпионата мира, который проходил в Берлине с 26 февраля по 1 марта 2020 года. Из-за сложной эпидемиологической обстановки и транспортных проблем спортсмен долгое время не имел возможности вернуться в Россию и вынужден был тренироваться самостоятельно.

Уроженец Австралии Перкинс выигрывал чемпионаты мира в 2011 и 2012 годах, на Олимпиаде-2012 стал обладателем бронзовой награды. Летом 2017 года спортсмен стал гражданином России. В сентябре 2017 года он принес сборной России серебряную награду чемпионата Европы в кейрине.