На престижной велогонке — грандиозный скандал с мошенничеством и 31 дисквалификация

Участники молодежной «Джиро д'Италия» поднимались в гору при помощи авто и мотоциклов, но их разоблачили фанаты.

Грандиозный скандал разразился на молодежной (не старше 23 лет) велогонке «Джиро д'Италия», которая в этом году называется в теннисном стиле «Джиро д'Италия» Next Gen. Сразу 31 участник этой престижной гонки восходящих звезд мирового велоспорта был дисквалифицирован за мошенничество — сложнейший подъем Стельвио эти ребята решили преодолеть не своими силами, а с посторонней помощью, уцепившись за собственные машины-технички и даже мотоциклы сопровождения. При этом юным обманщикам все могло сойти с рук, если бы не бдительные фанаты велоспорта.

Здесь выигрывали Пантани и россияне

Вообще гонка, известная в мире велоспорта под неофициальным названием «Бэби-Джиро», считается очень престижной для молодых талантов. Лучшие из лучших потом не просто подписывают контракты с сильными профессиональными командами, но и превращаются в суперзвезд. Кстати, в восьмидесятые годы прошлого века молодежную «Джиро» регулярно выигрывали советские велосипедисты, среди чемпионов были в том числе будущий призер «Тур де Франс» Петр Угрюмов и Дмитрий Конышев.

Кроме того, на этой гонке, проходящей с 1970 года, побеждали в разное время такие знаменитости, как итальянцы Марко Пантани, Данила Ди Лука, Джильберто Симоне, Франческо Мозер, Леонардо Пьеполи, россияне Павел Сиваков (тогда он еще не выступал за Францию) и Александр Власов, британец Том Пидкок, колумбиец Хуан Аюсо. Причем тот же Аюсо победил на молодежной «Джиро» в 2021-м, а уже в 2022-м стал призером взрослой испанской «Вуэльты». В общем, молодежную «Джиро» можно назвать «кузницей талантов», хотя были годы, когда ее не проводили из-за финансовых сложностей.

Фото Global Look Press

При этом организаторы не слишком жалеют юных гонщиков, поэтому маршруты этапов вполне себе взрослые, порой с труднейшими горными испытаниями. Именно таким был четвертый этап нынешней гонки, где будущим звездам приходилось преодолевать альпийский перевал Стельвио. И справились с этой задачей, как выяснилось, не все. Вернее, в ассортименте нашлись те, кто справился при помощи запрещенных методов.

Поскольку речь шла не о лидерах, на их проделки в виде преодоления подъема благодаря цеплянию за технички, а также за мотоциклы сопровождения организаторы могли вообще не обратить внимания. Но двухминутное видео от бдительного велоболельщика не оставило нарушителям никаких шансов.

Юношеские грехи

На видео все прегрешения были видны как на ладони. И наказание последовало почти незамедлительно. Сперва дирекция гонки дисквалифицировала 24 участника. Затем после более детального изучения информации с гонки было снято еще семь велосипедистов, а также четыре спортивных директора, чьи технички были замечены в нелегальной помощи.

При этом надо признать, что на борьбу за победу в общем зачете гонки это мошенничество никак не повлияло — провинившиеся гонщики финишировали с отставанием от победителя в 24-29 минут. Зачем же они вообще тогда решили сжульничать? Дело в том, что без посторонней помощи они могли вообще не забраться в гору и сойти или не уложиться в лимит времени (около 37 минут от времени победителя этапа) и быть сняты с молодежной «Джиро». Впрочем, теперь они все равно не смогут продолжать, да еще и с репутацией обманщиков.

Хотя мнения в велосипедной среде по поводу некрасивого поведения сжульничавших гонщиков разделились. Да, большинство считают такой поступок неэтичным и некрасивым, но нашлись и те, кто встал на защиту юных велосипедистов — мол, зачем делать для еще совсем молодых ребят такие сложные этапы, провоцируя их на обман? К тому же тема подвоза гонщиков техничками на этапах больших гонок отнюдь не нова, этими методами пользуются многие и среди взрослых — кого-то наказывают, но кому-то и сходит с рук. В данном случае удивителен даже не сам факт мошенничество, а его массовость и открытость — гонщики словно были уверены в своей безнаказанности. Но, как выяснилось, ошиблись.

Фото Global Look Press

Примечательно, что среди дисквалифицированных были отнюдь не только малоизвестные гонщики, но и восходящие звезды. Особо можно выделить победителя молодежной «Париж — Рубе» Тиля Де Декера. В социальных сетях команды его проступок элегантно назвали «юношеским грехом», обойдясь даже без извинений. Но Международный союз велосипедистов (UCI) все же показательно наказал всех провинившихся, пусть и символически — они оштрафованы на 100 швейцарских франков каждый и лишены по 25 рейтинговых очков.