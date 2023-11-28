Легендарный велогонщик покаялся в допинге. Ульриха могут лишить титула «Тур де Франс» через 26 лет
Немецкий велосипедист Ян Ульрих на рубеже веков был одной из главных звезд немецкого, да и международного спорта. Победитель «Тур де Франс», олимпийский чемпион, главный соперник еще более знаменитого американца Лэнса Армстронга, постфактум лишенного семи титулов чемпиона «Большой петли» за применения допинга. Впрочем, и Ульрих, само собой, не был ангелом. Он уже получал допинговые дисквалификации и даже делал признания на эту тему, но накануне 50-летнего юбилея и вовсе разоткровенничался — Ян рассказал, что использовал запрещенные переливания крови на протяжении всей свой карьеры. Лишат ли его теперь по примеру Армстронга титула чемпиона «Тур де Франс»?
Джентльмены и допинг
В девяностые годы прошлого века Ульрих считался золотым мальчиком мирового велоспорта. Его звезда взошла еще в 1995-м, когда юному немцу был всего 21 год. В 22 он уже «зажигал» на «Туре», где в 1996-м финишировал вторым вслед за товарищем по команде «Телеком» датчанином Бьярне Рийсом. Кстати, Рийс уже довольно давно, в 2007-м признался, что с 1993 по 1998 год, в том числе на триумфальной для себя «Большой петле» применял допинг. Тогда организаторы сперва вычеркнули его из списка чемпионов, а затем вернули с оговоркой, что «победа была одержана велосипедистом, применявшим допинг».
Ульрих впервые выиграл «Тур де Франс» в 1997-м, после чего еще четырежды становился вторым — в 1998-м вслед за итальянцем Марко Пантани, а в 2000-м, 2001-м и 2003-м — за Армстронгом. Именно его соперничество с Лэнсом на самом престижном Гранд-туре стало самым ярким противостоянием в мире велоспорта в начале нулевых. При этом дуэль проходила по-джентльменски, однажды Ульрих после падения американца даже сознательно сбросил скорость, дождавшись, когда Армстронг вернется в седло и нагонит его. После чего Лэнс и Ян подружились и остаются в хороших отношениях до сих пор.
Но образцовое поведение во время гонок не отменяет тот факт, что допинговый шлейф тянулся за Ульрихом большую часть карьеры. В 2002-м его дисквалифицировали за прием амфетаминов, были и другие подозрения и обвинения, которые уже по окончании карьеры на основе доказательств материализовались в 2012-м в дисквалификацию за использование услуг скандального известного доктора Эуфемиано Фуэнтеса. Тогда немца лишили всех результатов с мая 2005 года, но его главные достижения, включая успехи на «Туре», золото и серебро Олимпиады-2000 в Сиднее и три титула чемпиона мира были добыты раньше.
Откровения перед «Охотником»
Сам Ульрих не стал оспаривать вердикт Спортивного арбитражного суда, в 2013-м признав, что действительно сотрудничал с Фуэнтесом, о чем сожалеет. Однако конкретных временных рамок сотрудничества не очертил. Томас Бах, занимавший на тот момент пост в Олимпийской федерации Германии и вице-президента МОК, тогда заявил, что все факты будут скрупулезно проверены, и не исключено, что Ульриха лишат олимпийских наград. Но на тот момент с Игр-2000 прошло 13 лет, а срок давности по кодексу ВАДА составлял восемь лет. Пусть с тех пор и увеличился до 10 лет, а в особых случаях до 14 лет.
Как бы то ни было, это не помешало Международному союзу велосипедистов (UCI) в 2012-м вычеркнуть Армстронга из числа чемпионов «Тур де Франс» 1999-2005 годов. Причем победы Лэнса «по наследству» никому передавать не стали, поскольку тогда, к примеру, запятнанный Ульрих должен был бы превратиться в четырехкратного победителя «Большой петли». Его, кстати, никаких наград не лишили, хотя жизнь знаменитого немецкого велопрофи на пенсии все равно была не слишком приятной. Еще в 2010-м ему поставили диагноз «эмоциональное выгорание», в 2018-м задержали за незаконное проникновение в дома актера Тиля Швайгера, с которым он одно время приятельствовал.
В том же году Ульриха задержали на нападение на проститутку, но он отделался крупным штрафом. Четыре года назад, измученный алкоголем и наркотиками, он проходил реабилитацию в психиатрической клинике. Но сейчас, судя по всему, знаменитый немец сумел «перезагрузиться». И с удовольствием общается с прессой перед выходом к 50-летнему юбилею четырехсерийного документального фильма о его жизни под названием «Охотник».
«В то время у меня не было никаких сомнений. Я был молод, наивен и пришел в уже существующую систему, где без допинга нельзя было добиваться результатов. Если бы не он, моя карьера бы закончилась. Никогда не чувствовал себя преступником. В то время считалось, что без посторонней помощи бороться в гонке — все равно что вступать в перестрелку, вооружившись лишь ножом», — цитирует Ульриха Stern. По его словам, он начал сотрудничество с Фуэнтесом еще в 1995-м или 1996-м. Ян извинился перед болельщиками, но добавил, что просто хотел бороться за победы на равных условиях с остальными. Он считает, что заслужил титул чемпиона «Тур де Франс» — 1997, но, мол, решать другим.
Что ж, не исключено, UCI или организаторы «Большой петли» после таких конкретных признаний захотят вычеркнуть из числа чемпионов и Ульриха, ведь, по идее, он был столь же «чист», как вычеркнутый ранее Армстронг. С другой стороны, оставленный в списках Рийс был ничуть не лучше, да и если копнуть поглубже... Так что посмотрим, решатся ли велосипедные чиновники на пересмотр результатов «Тура» — 1997 26 лет спустя.