Застреливший кота велогонщик легко нашел себе новую команду. Скандал не помешал его карьере?

Отстранение Антонио Тибери после дурацкой истории в Сан-Марино длилось недолго.

В велоспорте есть свой Курт Зума — это итальянский велогонщик Антонио Тибери. И если французский футболист только лишь применил на эмоциях насилие к своему бенгальскому коту, то Тибери хладнокровно застрелил домашнего питомца министра туризма Сан-Марино. Только вот решение суда за целенаправленное убийство животного было мягче, чем за побои (в случае с Зума) — только лишь штраф в четыре тысячи евро.

И даже отстранение велосипедиста от соревнований оказалось недолгим. Талантливого парня подписала команда Bahrain Victorious, и Антонио уже приступает к тренировкам в новом клубе. Здорово, что он сможет себя реализовать в спорте. Но не слишком ли легко ему простили его ужасный проступок?

Просидел без велогонок всего несколько месяцев

Итальянец Антонио Тибери присоединяется к Bahrain Victorious. Предыдущая команда 21-летнего велогонщика Trek-Segafredo разорвала с ним контракт после разбирательств инцидента стрельбы в кота министра туризма Сан-Марино Федерико Педини Амати. Клуб сначала дисквалифицировал гонщика на 20 дней, затем и вовсе прекратил сотрудничество. Вернее, по официальной версии, спортсмен и клуб добровольно разошлись, так как Тибери вел себя «неподобающе» во время отстранения и не сделал достаточно для возвращения к соревнованиям.

Международный союз велосипедистов UCI в свою очередь назначил дополнительную дисквалификацию на три месяца, а судебное дело против Тибери закончилось штрафом в 4000 евро. Что вывело из себя Амати. Министр недоумевал — как убийство животного может повлечь за собой только лишь штраф. Причем, откровенно говоря, для профессионального спортсмена совсем незначительный. Драмы ситуации добавлял и тот факт, что сам Антонио уже два года живет в Сан-Марино.

Он даже получил ВНЖ этой карликовой страны. «Нужно ли нам пускать к себе таких людей?» — говорил Федерико о своем новом соседе. К слову, если бы не размер страны, где все 30 с небольшим тысяч человек друг друга знают, и факт соседства Амати и Тибери, вряд ли дело с застреленным котом нашло бы завершение. Однако тут все было ясно, к тому же и Антонио не стал отпираться и признал вину. Причем дал неоднозначные показания. С одной стороны, он говорил, что всего лишь хотел измерить дальность полета пули из своей новой пневматической винтовки и целился в дорожный знак «Парковка запрещена». Но когда он уже навел прицел, мимо пробегал кот, и он машинально выстрелил. Но согласно другой версии, он стрелял целенаправленно в кота, только был уверен, что не причинит животному вреда.

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Оправдывал себя тем, что не знал, как работает винтовка

В любом случае оба оправдания звучат нелепо и наивно для такого ужасного исхода. «Я признаю, что глупо и неосознанно пытался застрелить кота, — сказал Тибери на суде. — И, к моему удивлению, я действительно выстрелил. Но не собирался убивать животное. На самом деле я был убежден, что это оружие не смертельно». Также Тибери выступил с публичным заявлением, в котором выразил глубокое сожаление по поводу своих действий, которые он назвал «чрезвычайно глупыми и безответственными».

Но что, если бы мимо пробегал не кот, а ребенок? Антонио так же бы выстрелил без раздумий? Разговоры о том, что выстрел не причинит животному вреда, звучат и вовсе несостоятельно. При покупке оружия такого класса с человеком обязательно проводится профилактическая беседа и запрет наводить ствол на живых существ — одно из первых правил. И Тибери всерьез рассчитывал, что суд ему поверит? Но видимо, все-таки поверил.

Защитник «Вест Хэма» Курт Зума несколько раз пнул своего кота за разбитую вазу. В результате его приговорили к 180 часам общественных работ, забрали животных и запретили заводить котов в течение пяти лет. Антонио прямым выстрелом из винтовки убил питомца — и отделался только штрафом и конфискацией оружия с запретом на владение пневматикой на три года. Остался жить в Сан-Марино Тибери или нет — неизвестно. Владелец кота связывался с организациями по защите прав животных, действовал через бюрократию своей страны и пытался вызвать широкий общественный резонанс, но даже его усилий и статуса в итоге не хватило.

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Новый клуб игнорирует тему с убийством кота

«Кот никому не мог мешать, — рассказывал он журналистам из Corriere. — Он жил с нами уже долгое время. Моя трехлетняя дочь Люсия обожала его. Вы не можете убить моего друга в моей стране, отделаться штрафом и продолжать жить тут дальше». Но что гораздо важнее ВНЖ Сан-Марино — на удивление подобный вопиющий случай не поставил крест на его спортивной карьере. Пусть Trek-Segafredo после скандала от него и отказались, в Bahrain Victorious его ждет не менее интересное будущее. И при этом, по информации СМИ, контракт гораздо интереснее предыдущего. При этом темное прошлое спортсмена руководство команды из Бахрейна, видимо, мало интересует. Менеджер команды Bahrain Victorious Милан Эзрен, обсуждая подписание контракта, даже не вспоминал об инциденте с котом.

«Присоединение Антонио к нашей команде — это действительно большой позитивный шаг как для нас, так и для него. Он большой талант, который, как мы верим, вместе с нами будет только расти и побеждать», — звучат его слова из пресс-релиза. Эзрен говорит о долгосрочном сотрудничестве, всесторонней поддержке, личном росте и образовании... Но ничего о правах животных и бездумной стрельбе по пробегающим по улице кошкам. Разве что сам Тибери все-таки высказался по этой теме. Он сказал, что это была «глупая ошибка, которая уже в прошлом». А сам он уверенно смотрит в будущее. В отличие от кота Амати, у которого будущего уже нет. Да и насколько искренним звучит такое раскаяние? В конце концов, если предыдущая команда не отметила прогресс в моральном облике парня, то, видимо, реальной рефлексии у него и не было.

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Плохая PR -история для велоспорта

При этом, по словам Тибери, мир велоспорта встречает его тепло и ряд спортсменов уже поприветствовали его после возвращения. «В группе меня встретили тепло. С помощью этой команды я продемонстрирую, что я извлек уроки из ошибок, сделанных в прошлом, — сказал он во время первого интервью для соцсетей Bahrain Victorious. — Я хорошо начал этот сезон, но сейчас мне нужно будет снова набирать темп. Это большой вызов для меня, и я хочу отплатить за доверие людей, которые дали мне эту возможность, наилучшим образом. Это будет путь, который поможет мне стать лучшим велосипедистом и лучшим человеком. Я очень хотел вернуться в гонки, и я счастлив». О случившемся в Сан-Марино он говорит как об инциденте и о «вынужденном простое». О каком раскаянии здесь вообще можно говорить?

?С точки зрения спорта Тибери действительно большой талант. Уже в 18 лет он выиграл разделку на чемпионате мира среди юниоров, причем завоевать золото ему не помешала даже незапланированная смена велосипеда. Дальше был стремительный прогресс, и в прошлом сезоне Антонио попадал в топ-10 в генеральной классификации престижных «Тура ОАЭ» и «Тура Даун Андер», а также дебютировал осенью 2022-го на Гранд-туре. Пусть и занял только 92-е место на «Вуэльте Испании», но для новичка сам факт финиша трехнедельной гонки был очень важен. Старт этого сезона не менее внушительный — восьмое место в общем зачете на Santos Tour Down Under и седьмое на UAE Tour. Наверняка в новой команде он сможет выйти на действительно элитный уровень. Но не стоит забывать, что по-настоящему большой спортсмен должен следить за своим поведением не только на соревнованиях, но и за их пределами.