Юэн выиграл 11-й этап "Джиро д'Италия", Конти возглавляет генеральную классификацию

Победителем 11-го этапа "Джиро д'Италия" стал австралиец Калеб Юэн (LOTTO SOUDAL). Он преодолел дистанцию за пять часов, 17 минут и 26 секунд.

Вторым стал француз Арно Демар (GROUPAMA - FDJ), третьим - немец Паскаль Аккерман (BORA - HANSGROHE). Оба показали тот же результат, что и победитель.

Возглавляет генеральную классификацию итальянец Валерио Конти (UAE TEAM EMIRATES). Минуту и 50 секунд ему проигрывает словенец Примож Роглич (TEAM JUMBO - VISMA), третьим идет француз Нанс Петерс (AG2R LA MONDIALE) - +02.21.