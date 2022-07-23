Велокоманда «Астана» потеряла своего лидера из-за допинговых обвинений

Казахстанская велокоманда «Астана» отстранила от выступлений своего лидера — колумбийца Мигеля Анхеля Лопеса.

Накануне спортсмен был задержан в испанской полицией в аэропорту Мадрида в связи с тем, что его статус свидетеля в уголовном деле о допинге испанского врача испанский физиотерапевта Маркоса Майнара переквалифицирован в обвиняемого. Лопес прибыл в Испанию для участия в гонке Villafranca-Classic, которая должна стартовать в понедельник. Случившееся означает, что 28-летний спортсмен не примет участия в стартующем 19 августа гранд-туре «Вуэльта Испания», где на него планировала работать вся «Астана».

В 2018-м в составе «Астаны» Лопес становился третьим на гранд-турах «Джиро д'Италия» и «Вуэльта Испания». Колумбиец выступал за казахстанскую команду с 2015 по 2020 год, а теперь вернулся в «Астану» после года в Movistar. В мае Мигель Анхель под предлогом травмы снялся с «Джиро д'Италия», что совпало с арестом в Испании доктора Майнара. Последнего обвиняют в распространении запрещенных препаратов — в том числе среди спортсменов.