Датчанин Вингегор выиграл 18-й этап «Тур де Франс»

Датчанин Йонас Вингегор из команды Jumbo-Visma стал победителем 18-го этапа велогонки «Тур де Франс». Он показал время 3 часа 59 минут 50 секунд.

Вторым финишировал словенец Тадей Погачар из UAE Team Emirates, отстав от победителя на 1 минуту 4 секунды. Третьим — бельгиец Ваут Ван Арт из Jumbo Visma с отставанием в 2 минуты 10 секунд.

За три этапа до конца велогонки лидирует Вингегор с результатом 71 час 53 минуты 34 секунды. Следом идет Погачар с отставанием в 3 минуты 26 секунд.