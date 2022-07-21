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Сегодня, 18:56

Датчанин Вингегор выиграл 18-й этап «Тур де Франс»

Руслан Минаев
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Датчанин Йонас Вингегор из команды Jumbo-Visma стал победителем 18-го этапа велогонки «Тур де Франс». Он показал время 3 часа 59 минут 50 секунд.

Вторым финишировал словенец Тадей Погачар из UAE Team Emirates, отстав от победителя на 1 минуту 4 секунды. Третьим — бельгиец Ваут Ван Арт из Jumbo Visma с отставанием в 2 минуты 10 секунд.

За три этапа до конца велогонки лидирует Вингегор с результатом 71 час 53 минуты 34 секунды. Следом идет Погачар с отставанием в 3 минуты 26 секунд.

Тур де Франс
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