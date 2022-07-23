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Сегодня, 19:16

Бельгиец ван Арт выиграл 20-й этап «Тур де Франс»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бельгийский велогонщик Ваут ван Арт из команды Jumbo-Visma стал победителем 20-го этапа «Тур де Франс». Он преодолел дистанцию 40,7 км за 47 минут 59 секунд.

Второе место занял лидер общего зачета датчанин Йонас Вингегор, выступающий за ту же команду, что и ван Арт. Третьим финишировал действующий чемпион «Тур де Франс» словенец Тадей Погачар из команды UAE Team Emirates.

В общем зачете лидирует Вингегор с результатом 76 часов 33 минуты 57 секунд. На втором месте идет Погачар с отставанием 3 минуты 34 секунды.

Тур де Франс
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