Австралиец Юэн выиграл пятый этап «Джиро д'Италия»

Австралийский велогонщик Юэн Калеб из команды Lotto Soudal стал победителем пятого шоссейной многодневной гонки «Джиро д'Италия».

Вторым финишировал итальянец Джакомо Ниццоло из Qhubeka-ASSOS, Третье место занял его соотечественник Элиа Вивиани, представляющий команду Cofidis. Россиянин Александр Власов («Астана») финишировал 21-м, Павел Сиваков из Ineos Grenadiers упал в заключительной части гонки и стал 182-м.

В общем зачете на первом месте идет итальянец Алессандро де Марки из Israel Start-Up Nation.