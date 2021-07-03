Тенс выиграл восьмой этап «Тур де Франс»

Бельгиец Дилан Тенс из команды Bahrain Victorious выиграл восьмой этап многодневной велогонки «Тур де Франс». Он преодолел дистанцию 150,8 км за 3 часа 54 минуты 41 секунду.

Второе место занял испанец Ион Исагирре из команды «Астана», третьим стал Майкл Вудс из Israel Start-Up Nation.

После восьми этапов в общем зачете лидирует словенец Тадей Погачар из UAE Team Emirates (29:38.25). Второе место занимает бельгиец Ваут ван Арт (+1.48) из Jumbo-Visma. Замыкает тройку казахстанец Алексей Луценко из «Астаны» (+4.38).