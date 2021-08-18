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Сборная России по велоспорту выступит на чемпионате мира под флагом национальной федерации

14:32

Генеральный директор Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Юрий Кучеров рассказал, что российская команда выступит на чемпионате мира по велоспорту на шоссе под флагом федерации.

«Выступающие на чемпионате мира по велошоссе выступят под флагом нашей федерации, в случае победы в их честь будет звучать музыка Чайковского. В форме сборной России под нашим флагом на турнирах выступят юниоры и юниорки, «андеры». Это решение распространяется на все турниры», — приводит слова Кучерова ТАСС. 

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) российские спортсмены не имеют права использовать национальный флаг и государственный гимн на Олимпиадах и чемпионатах мира.

Первенство планеты по велошоссе пройдет с 19 по 26 сентября в Бельгии. 

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12158715

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Екатерина Савостина все материалы автора

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