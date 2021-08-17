Якобсен выиграл четвертый этап «Вуэльты»

Победителем четвертого этап веломногодневки «Вуэльта» стал нидерландский велогонщик Фабио Якобсен из команды Deceuninck — Quick Step. Он преодолел дистанцию в 163,9 км за три часа, 43 минуты и семь секунд.

Вторым стал француз Арно Демар (Groupama — FDJ). На третьей позиции датчанин Магнус Корт Нильсен (EF Education — Nippo). Они показали то же время, что и победитель. Россияне Александр Власов (Astana-Premier Tech) и Павел Сиваков (INEOS Grenadiers) заняли, соответственно, 48-е и 147-е место.

В общем зачете лидирует эстонец Рейн Таарамае (Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux). Власов занимает 12-е место, Сиваков — 75-е.