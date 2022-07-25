Российский велогонщик Власов отказался считать пятое место на «Тур де Франс» историческим успехом

Велогонщик Александр Власов в интервью «СЭ» подвел итоги многодневки «Тур де Франс».

— Пятое место — исторический успех?

— Историческим не назову, наверное, все-таки Денис Меньшов на подиум заезжал.

— Несмотря на дисквалификацию, считаешь его результат лучшим для россиян, не свой?

— Да, думаю так. Но безусловно, мое пятое место — хороший, достойный результат, с учетом того как складывалась гонка, со всеми падениями и болячками. Интересно было бы посмотреть, что было бы без падения.

— Тур стал для тебя преодолением?

— Да. С шестого этапа, как упал, оно и пошло. Только на терпежке и вытаскивал, страдать пришлось каждый день. На следующий день несладко было, лишь бы доехать. Тем более что был первый этап с финишем в гору, и когда я встал в самом начале горы, подумал: «Вот и накрылось все».

Плюс у меня произошло заражение в ране, и пришлось антибиотики пить. Потом простуда — но ничего особенного, горло, насморк. Температуры не было. Похоже, что кондиционером просто продуло. Было реально жарко, за +35 на градуснике.

— Ты до тура говорил, что не хочешь сразу рвать и метать, а ровно пройти всю дистанцию. Тактически все получилось?

— Лучше было придумать нельзя, мне кажется. Да, я хотел изначально ровно распределиться, потому что помнил, что на всех своих гранд-турах до этого на третьей неделе меня конкретно вырубало. А сейчас на третьей неделе я себя чувствовал хорошо, с учетом всех обстоятельств. И как раз в концовке поднялся. Получается, разложился действительно грамотно.