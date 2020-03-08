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Из ОАЭ начали выпускать велогонщиков, попавших под карантин

08:37
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Власти ОАЭ стали постепенно выпускать из карантина членов велокоманд, которые оставались в Абу-Даби после завершения «Тура ОАЭ». Как сообщает AFP, французские команды Groupama-FDJ и Cofidis были отпущены из карантина, который для них продолжался десять дней. Все члены команды сдали отрицательные тесты на коронавирус.

Решение о карантине было принято, когда в пелотоне были обнаружены случаи заражения этой болезнью. При этом под карантином в ОАЭ остаются еще две команды — UAE-Team Emirates и российская «Газпром-Русвело».

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