Гонщики попали под град. На их спины больно смотреть

Во время велогонки «Критериум Дофине» участники соревнований попали под град. В результате пострадали их спины. Фотографии их повреждений были опубликованы в социальных сетях.

Спины гонщиков, которые попали сегодня под град во время этапа так называемой репетиции «Тур де Франс» — «Критериума Дофине». ? pic.twitter.com/ZeAAG7v4wh — Tia (@tia1988) August 13, 2020

«Критериум Дофине» проходит с 12 по 16 августа во Франции. Соревнования традиционно считаются репетицией «Тур де Франс».