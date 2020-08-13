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Гонщики попали под град. На их спины больно смотреть

21:19
Спины велогонщиков после соревнований. Фото Twitter.
Спины велогонщиков после соревнований. Фото Twitter.

Во время велогонки «Критериум Дофине» участники соревнований попали под град. В результате пострадали их спины. Фотографии их повреждений были опубликованы в социальных сетях.

«Критериум Дофине» проходит с 12 по 16 августа во Франции. Соревнования традиционно считаются репетицией «Тур де Франс».

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