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Француз Барде стал победителем 14-го этапа «Вуэльты»

20:10

Французский велогонщик Ромен Барде из команды Team DSM выиграл 14-й этап многодневной велогонки «Вуэльта Испании». Он преодолел дистанцию 165,7 км за 4 часа 20 минут 36 секунд.

Вторым стал испанец Хесус Эррада из команды Cofidis, третьим — австралиец Джэй Вайн. Россиянин Александр Власов из «Астаны» стал 24-м, Павел Сиваков из Ineos Grenadiers финишировал на 39-м месте.

В общем зачете по итогам 14 этапов лидирует норвежец Одд Кристиан Эйкинг из команды Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux.

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Иван Шитик все материалы автора

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