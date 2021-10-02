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«Джиро д'Италия» в 2022 году стартует за пределами Италии

16:30
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Знаменитая веломногодневка «Джиро Д'Италия» стартует за пределами Италии в 2022 году, сообщили организаторы веломногодневки RCS Sport.

«Джиро д'Италия» пройдет в 2022 году с 6 по 29 мая.

Также организаторы объявили о датах проведения других классических гонок в 2022 году: «Милан — Сан-Ремо» пройдет 19 марта, «Ломбардия» — 8 октября.

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Иван Шитик все материалы автора

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