«Джиро д'Италия» в 2022 году стартует за пределами Италии
16:30
Знаменитая веломногодневка «Джиро Д'Италия» стартует за пределами Италии в 2022 году, сообщили организаторы веломногодневки RCS Sport.
«Джиро д'Италия» пройдет в 2022 году с 6 по 29 мая.
Также организаторы объявили о датах проведения других классических гонок в 2022 году: «Милан — Сан-Ремо» пройдет 19 марта, «Ломбардия» — 8 октября.
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