«Джиро д'Италия» в 2022 году стартует за пределами Италии

Знаменитая веломногодневка «Джиро Д'Италия» стартует за пределами Италии в 2022 году, сообщили организаторы веломногодневки RCS Sport.

«Джиро д'Италия» пройдет в 2022 году с 6 по 29 мая.

Также организаторы объявили о датах проведения других классических гонок в 2022 году: «Милан — Сан-Ремо» пройдет 19 марта, «Ломбардия» — 8 октября.