«Джиро д'Италия» может быть отменена из-за коронавируса
22:35
Веломногодневка «Джиро д'Италия» находится под угрозой срыва из-за распространения в Италии коронавируса, информирует Reuters со ссылкой на Международный союз велосипедистов (UCI).
Начало многодневки запланировано на 9 мая в Будапеште, а финиш должен пройти 31 мая в Милане.
— Настоящая ситуация имеет последствия, которые касаются организации спортивных и культурных мероприятий в разных частях мира, включая Италию, где проводятся соревнования под эгидой UCI, — отмечается в сообщении. — Пока невозможно делать прогнозы относительно предстоящих соревнований, учитывая то, с какой частотой появляются новые случаи заражения.
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