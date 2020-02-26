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«Джиро д'Италия» может быть отменена из-за коронавируса

22:35

Веломногодневка «Джиро д'Италия» находится под угрозой срыва из-за распространения в Италии коронавируса, информирует Reuters со ссылкой на Международный союз велосипедистов (UCI).

Начало многодневки запланировано на 9 мая в Будапеште, а финиш должен пройти 31 мая в Милане.

— Настоящая ситуация имеет последствия, которые касаются организации спортивных и культурных мероприятий в разных частях мира, включая Италию, где проводятся соревнования под эгидой UCI, — отмечается в сообщении. — Пока невозможно делать прогнозы относительно предстоящих соревнований, учитывая то, с какой частотой появляются новые случаи заражения.

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