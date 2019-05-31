Колумбийский велогонщик Эстебан Чавес выиграл 19-й этап "Джиро д’Италия". Результат победителя – 4:01.31.
Россияне Павел Сиваков и Ильнур Закарин уступили лучшему времени 6 минут и 33 секунды.
Лидерство в общем зачете сохраняет эквадорец Рикард Карапас из Movistar. Закарин – 12-й, уступая ему 10.36.
"Джиро д’Италия"
19-й этап
Тревизо – Сан-Мартино-ди-Кастроцца, 151 км
1. Чавес (Колумбия, Mitchelton-Scott) – 4:01.31
2. Вендрам (Италия, Androni Giocattoli – Sidermec) – 0.10
3. Антунес (Португалия, CCC) – 0.12…
22. Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 6.33…
25. Сиваков (Россия, INEOS) – 6.33...
79. Страхов (Россия, Katusha-Alpecin) – 14.57
Общий зачет после 19 этапов. 1. Карапас (Эквадор, Movistar) – 83:52.22. 2. Нибали (Италия, Bahrain Merida) – 1.54. 3. Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – 2.16… 9. Сиваков – 7.17… 12. Закарин – 10.36... 115. Страхов – 4.12,54.