Колумбийский велогонщик Эстебан Чавес выиграл 19-й этап "Джиро д’Италия". Результат победителя – 4:01.31.

Россияне Павел Сиваков и Ильнур Закарин уступили лучшему времени 6 минут и 33 секунды.

Лидерство в общем зачете сохраняет эквадорец Рикард Карапас из Movistar. Закарин – 12-й, уступая ему 10.36.

"Джиро д’Италия"

19-й этап

Тревизо – Сан-Мартино-ди-Кастроцца, 151 км

1. Чавес (Колумбия, Mitchelton-Scott) – 4:01.31

2. Вендрам (Италия, Androni Giocattoli – Sidermec) – 0.10

3. Антунес (Португалия, CCC) – 0.12…

22. Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 6.33…

25. Сиваков (Россия, INEOS) – 6.33...

79. Страхов (Россия, Katusha-Alpecin) – 14.57

Общий зачет после 19 этапов. 1. Карапас (Эквадор, Movistar) – 83:52.22. 2. Нибали (Италия, Bahrain Merida) – 1.54. 3. Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – 2.16… 9. Сиваков – 7.17… 12. Закарин – 10.36... 115. Страхов – 4.12,54.