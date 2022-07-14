Британский велогонщик Пидкок выиграл 12-й этап «Тур де Франс»

Британец Том Пидкок из команды Ineos Grenadiers выиграл 12-й этап престижной шоссейной велогонки «Тур де Франс».

Британский велогонщик преодолел дистанцию 165,1 километра за 4 часа 55 минут 24 секунды.

Второе место занял южноафриканец Луис Мейнтджес из команды Intermarche — Wanty — Gobert Materiaux (отставание — 48 секунд). На третьей позиции расположился британец Крис Фрум (+2.06).

Россиянин Александр Власов из команды Bora-Hansgrohe занял 18-е место (+6.06). На «Тур де Франс» он выступает под нейтральным флагом.

В общем зачете лидирует датский велогонщик Йонас Вингегор из Jumbo-Visma с результатом 46 часов 28 минут 46 секунд. Второе место занимает словенец Тадей Погачар из UAE Team Emirates с отставанием 2 минуты 22 секунды. На третьей позиции располагается британец Герайнт Томас из Ineos Grenadiers, отстающий от лидера на 2 минуты 26 секунд.

Власов в общем зачете идет на десятом месте с результатом 46 часов 38 минут 52 секунды.

Следующий этап пройдет в пятницу, гонщики преодолеют дистанцию 193 км.