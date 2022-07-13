Датчанин Вингегор выиграл 11-й этап «Тур де Франс»

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Датский велогонщик Йонас Вингегор из команды Jumbo-Visma стал победителем 11-го этапа велогонки «Тур де Франс». Спортсмен преодолел дистанцию 152 км за 4 часа 18 минут 2 секунды.

Вторым финишировал колумбиец Наиро Кинтана из команды Team Arkea — Samsic, третьим закончил гонку француз Ромен Барде из Team DSM.

Капитан команды Bora-Hansgrohe россиянин Александр Власов занял 12-е место.

Отметим, что победителем 10-го этапа «Тур де Франс» стал соотечественник Вингегора велогонщик Магнус Корт Нильсен из команды Ef Education-Easypost.

Благодаря победе на этапе Вингегор возглавил общий зачет с результатом 41 час 29 минут 59 секунд.