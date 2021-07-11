Американец Кусс выиграл 15-й этап «Тур де Франс»
19:21
Американец Сепп Кусс из команды Jumbo-Visma стал победителем 15-го этапа многодневной велогонки «Тур де Франс». Кусс преодолел дистанцию 191,3 км за 5 часов 12 минут 6 секунд.
Вторым пришел к финишу испанец Алехандро Вальверде (+0.23) из команды Movistar, третье место занял представитель Нидерландов Ваут Пулс, представляющий команду Bahrain Victorious.
В общем зачете после 15 этапов лидирует словенец Тадей Погачар из UAE Team Emirates.
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