Австриец Конрад выиграл 16-й этап «Тур де Франс»

Австриец Патрик Конрад из команды Bora-Hansgrohe стал победителем 16-го этапа многодневной велогонки «Тур де Франс». Конрад преодолел дистанцию в 169 км за 4 часа 1 минуту 59 секунд.

Второе место занял итальянец Сонни Кольбрелли из команды Bahrain Victorious, третьим финишировал представитель Австралии Майкл Мэттьюс, представляющий команду Team Bikeexchange.

В общем зачете после 16 этапов лидирует словенец Тадей Погачар из UAE Team Emirates.