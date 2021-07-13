Австриец Конрад выиграл 16-й этап «Тур де Франс»
13 июля 2021, 19:23
Австриец Патрик Конрад из команды Bora-Hansgrohe стал победителем 16-го этапа многодневной велогонки «Тур де Франс». Конрад преодолел дистанцию в 169 км за 4 часа 1 минуту 59 секунд.
Второе место занял итальянец Сонни Кольбрелли из команды Bahrain Victorious, третьим финишировал представитель Австралии Майкл Мэттьюс, представляющий команду Team Bikeexchange.
В общем зачете после 16 этапов лидирует словенец Тадей Погачар из UAE Team Emirates.
Читайте также
3
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю