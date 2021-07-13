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Австриец Конрад выиграл 16-й этап «Тур де Франс»

13 июля 2021, 19:23
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Австриец Патрик Конрад из команды Bora-Hansgrohe стал победителем 16-го этапа многодневной велогонки «Тур де Франс». Конрад преодолел дистанцию в 169 км за 4 часа 1 минуту 59 секунд.

Второе место занял итальянец Сонни Кольбрелли из команды Bahrain Victorious, третьим финишировал представитель Австралии Майкл Мэттьюс, представляющий команду Team Bikeexchange.

В общем зачете после 16 этапов лидирует словенец Тадей Погачар из UAE Team Emirates.

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Иван Шитик все материалы автора

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