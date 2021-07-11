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Допинг

Чемпион Колумбии по шоссейным велогонкам пойман на стероидах

08:15

Аристобуло Кала, выигравший 20 июня чемпионат Колумбии по шоссейным велогонкам, сдал положительный тест на анаболические стероиды и, возможно, будет не только лишен титула, но и получит пожизненную дисквалификацию.

По данным газеты As, анаболики были найдены в пробе, взятой еще 14 апреля. Однако спортсмен не знал, что попался, и продолжал спокойно выступать до 20 июня.

В прошлом у Аристобуло уже была двухлетняя дисквалификация за отказ проходить допинг-контроль в 2014 году. Кала не был включен в заявку сборной Колумбии на Олимпиаду в Токио, поскольку в ней находятся мировые звезды шоссейного велоспорта — Найро Кинтана, Эстебан Чавес, Ригоберто Уран и Серхио Игита.

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Олег Шамонаев все материалы автора

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