Чемпион Колумбии по шоссейным велогонкам пойман на стероидах

Аристобуло Кала, выигравший 20 июня чемпионат Колумбии по шоссейным велогонкам, сдал положительный тест на анаболические стероиды и, возможно, будет не только лишен титула, но и получит пожизненную дисквалификацию.

По данным газеты As, анаболики были найдены в пробе, взятой еще 14 апреля. Однако спортсмен не знал, что попался, и продолжал спокойно выступать до 20 июня.

В прошлом у Аристобуло уже была двухлетняя дисквалификация за отказ проходить допинг-контроль в 2014 году. Кала не был включен в заявку сборной Колумбии на Олимпиаду в Токио, поскольку в ней находятся мировые звезды шоссейного велоспорта — Найро Кинтана, Эстебан Чавес, Ригоберто Уран и Серхио Игита.