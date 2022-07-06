«Трое голых фанатов бежали за нами». Российский велогонщик Власов — о «Тур де Франс»

Единственный наш представитель набирает висты в борьбе за итоговый подиум.

Велоспорт. Тур де Франс

Генеральная классификация

1. Ваут ден Арт (Бельгия) — 13:02.43

2. Ив Лампарт (Бельгия) — 0.25

3. Тадей Погачар (Словения) — 0.32

4. Мадс Педерсен (Дания) — 0.36

5. Матье ван дер Пул (Нидерланды) — 0.38

6. Йонас Вингегорд (Дания) — 0.40...

15. Александр Власов (Россия) — 0.56

5-й этап (6 июля): Лилль Метрополь — Аренберг Порт дю Эно, 157 километров. Равнинный этап с 11 секторами брусчатки.

Если на теннисном «Уимблдоне» наших нет, а в других больших соревнованиях и подавно, то в велоспорте главное событие года, «Тур де Франс», проходит с участием нашего велогонщика Александра Власова. Он является капитаном и лидером немецкой команды Bora-Hansgrohe и после четырех этапов «Большой петли» держится молодцом. 15-е место в генеральной классификации, но лишь в 56 секундах от лидера Ваута ван Арта и в 24 секундах от главного фаворита Тадея Погачара. Фактически это ничто — на первом же горном отрезке эти секунды сотрутся в труху. Перед туром 26-летний выборжец говорил «СЭ», что его цель — подиум, и пока она остается осязаемой.

Но Александр не только прекрасно едет гонку — он еще и отвечает на сообщения. Я умудрился перепутать день отдыха и переезда с днем четвертого этапа в Кале — но Саша сказал, что ответит позже, и сдержал слово. После этапа записал несколько голосовых, в которых рассказал о дебютной части гонки.

— Александр, как вам старт тура? Все ли идет по плану?

— В общем и целом — да. Старт получился довольно хорошим, как и планировал, все фавориты на генеральную классификацию идут сейчас примерно в одном времени. Остались небольшие разрывы из разделки на первом этапе. По поводу первой разделки — там был дождь, поэтому я сильно не рисковал и проехал чуть ниже своих возможностей.

— Можно было подобраться еще поближе?

— В принципе, относительно других разница в секундах небольшая. Поэтому все хорошо. На остальных этапах мы все заезжали в одно время.

— Как вам «Тур де Франс» по атмосфере? Что-то особенное?

— Да, скажу, что этот тур по атмосфере немного отличается от других гонок, потому что первые три дня в Дании было прямо очень много болельщиков. Я не ожидал такого — люди стояли буквально на протяжении всей дистанции. Второй этап был 200 километров, и от старта до финиша было полно людей на дорогах. Как будто вся Дания вышла посмотреть на гонку.

Александр Власов. Фото Global Look Press

— Это приводило к каким-то забавным случаям?

— Насчет забавных случаев... (Смеется.) Ну да, было. Самое забавное было то, что там трое болельщиков вообще полностью голышом бежали вдоль дороги, это все заметили. А еще много людей в костюмах, кричат, орут. То есть очень шумно и громко вообще практически постоянно. Даже между собой было тяжело разговаривать во время гонки, потому что рев болельщиков вообще все перебивал.

В целом гонка более нервная и стрессовая по сравнению с другими, это бросается в глаза. Потому что все понимают, что это самая важная гонка в году и что даже на этих равнинных этапах, которые сейчас были, невозможно выиграть «Тур де Франс», но можно его проиграть. Поэтому все стараются быть впереди, опасаются завалов. Из-за этого постоянно все лезут вперед. Получается, мне кажется, только более опасно, чем обычно.

— Во время вашего пребывания в Дании в Копенгагене произошел теракт, в котором погиб россиянин. Как-то на вас это повлияло?

— Я прочитал про это, да. Жаль людей, я очень соболезную. Что касается нас, то это вообще никак не затронуло. В это время мы уже уехали из Копенгагена. А через три дня во Францию улетели.