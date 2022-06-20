Российский велогонщик снялся с Тура Швейцарии, будучи лидером

Теперь под угрозой участие Александра Власова в «Тур де Франс».

После конца февраля следить за российскими спортсменами на международной арене стало сложнее — просто остались единицы. Если у вас спросить о главной нашей звезде в индивидуальных видах спорта, кто еще в игре, почти все назовут Даниила Медведева. Но ограничиваться теннисом было бы ошибкой.

Надежда России в «Тур де Франс»

Александр Власов. Фото Global Look Press

В велогонках у России появился спортсмен, способный выигрывать многодневки и являющийся лидером своей команды. Это 26-летний выборжанин Александр Власов, выступающий за немецкую команду Bora-Hansgrohe. В прошлом году он пришел четвертым в общей классификации престижной «Джиро д'Италия», а этой весной выиграл сложный горный Тур Романдии в швейцарских Альпах. Все шло к тому, что на предстоящем «Тур де Франс» впервые за долгие годы мы реально могли поболеть за нашего парня, но тут вмешались обстоятельства.

Вообще команда Bora-Hansgrohe неожиданно быстро взлетела после ухода словака Петера Сагана, который был единоличным лидером. Зависимость от словака ушла, и оказалось, что в команде способны выстрелить немало других гонщиков. Среди них оказался и Власов, который после победы в Романдии так и сказал: «Сейчас я осознаю, что я очень сильный гонщик, и моя следующая цель — «Тур де Франс». Власов идет по сезону очень уверенно — четвертым он стал в Туре ОАЭ, а затем дважды занял третьи места — в Стране Басков и Валлонии. Итальянскую многодневку, в которой был так успешен год назад, решил пропустить, чтобы отдохнуть и подготовиться к французскому туру. Но теперь может на него даже не попасть.

Что произошло?

Власов захватил лидерство после 5-го этапа Тура Швейцарии, выиграв сложный горный этап. Показательно, что именно на него на финише сыграл напарник по команде, позволивший выиграть финальный спринт — то есть статус у Власова уже есть. Александр захватил желтую майку лидера, признавался в любви Швейцарии, говорил, в какой он хорошей форме...

И тут по пелетону пошел коронавирус. Помните такую болезнь, из-за которой когда-то приходилось носить маски и даже мыть руки? Сейчас про нее у нас стремительно забывают, но она продолжает ходить по планете и массированно ударила по расположению команд в Швейцарии. Команда UAE Emirates после случаев ковида у себя решила в полном составе сняться с тура, а затем и Власов сдал положительный тест — едва выйдя в лидеры. Также снялась еще одна арабская команда Bahrain Victorious. Несколько команд остались с одним-двумя представителями на трассе. Заболел и еще один фаворит сезона британец Адам Йейтс. Выиграл гонку на выживание по Швейцарии и Лихтенштейну в воскресенье валлиец Джерайнт Томас.

Кто такой Власов?

Портал VeloNews пишет, что сразу несколько команд, претендующих на победу в «Тур де Франс», жалуются на срыв подготовки. Интересно, что этот источник называет Власова одним из претендентов на победу и сокрушается, что россиянин выбыл на время из рабочего процесса. Впрочем, в случае велогонок тренироваться в условиях карантина можно, тем не менее последствия будут ощущаться. Сейчас зарубежные букмекеры включают Власова в топ-10 претендентов на победу, но коэффициент на него очень высокий — 66 к 1.

Власов родом из Выборга, но, судя по соцсетям, успевает жить на несколько стран. Он признавался, что его вторым домом стала Италия (когда выступал за итальянскую команду Virus Maserati Sisal), он учил итальянский шесть лет. С женой они позируют на фото в Монако, но приезжают и в Москву, а свадьба состоялась в 2020 году в Петербурге.

В любом случае за него имеет смысл поболеть, начиная с 1 июля. За полторы недели прийти в себя он должен, дальше все решит французская петля. В этом году она стартует аж в Копенгагене и проходит по территории четырех стран — помимо Дании, это Бельгия, Франция и Швейцария, приносящая Власову удачу (по, крайней мере, на трассе).