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Звездный велогонщик насмерть задавил свою жену. Она тоже была известной спортсменкой

Велогонщик Роан Деннис насмерть задавил свою жену Мелиссу Хоскинс
Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
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Роан Деннис и Мелисса Хоскинс.
Фото из соцсетей Денниса, Global Look Press
Кто виноват в трагическом инциденте в Австралии?

Чемпион мира по трековым гонкам Роан Деннис арестован в австралийской Аделаиде за убийство собственной жены Мелиссы Хоскинс. 32-летняя женщина, которая сама являлась чемпионкой мира по велотреку, была сбита черным пикапом близ своего дома, а затем скончалась в больнице. Полиция предъявила Деннису обвинения в причинении смерти в результате опасного вождения, управлении транспортным средством без должной осторожности и создании угрозы для жизни. После этого Роан выпущен под залог до 13 марта. О конфликтах в этой семье ничего не известно. По всей видимости, речь идет о трагической случайности, которая унесла жизнь матери двух детей.

Потрясены известием о смерти

Роан Деннис по австралийским меркам — очень известный велогонщик. У него за плечами победы на этапах всех трех шоссейных «Гранд-туров», а также два титула чемпиона мира в командной гонке преследования. В прошлом году 33-летний участник двух Олимпиад выступал за команду Team Jumbo-Visma. С Мелиссой он познакомился в трековой сборной Австралии. В 2015 году Хоскинс стала чемпионкой мира в гонке преследования, а в 2018-м вышла замуж за Денниса и завершила карьеру. Тогда же у пары родился сын, а недавно — еще и дочь. Оба супруга публиковали в соцсетях счастливые семейные фото. Последние из них относятся к Рождеству. Трагедии ничего не предвещало.

Фото Соцсети

Полиция не озвучивает подробности происшествия. Однако известно, что Хоскинс была задавлена 30 декабря черным пикапом буквально в нескольких метрах у своего дома. Соседи утверждают, что погибшая прыгнула на капот автомобиля и схватилась за дверную ручку, прежде чем автомобиль тронулся и она упала на землю. За рулем, предположительно, находился ее супруг, который, скорее всего, находился в нетрезвом состоянии. На следующее утро женщина скончалась от полученных травм в больнице. «Мы потрясены известием о смерти Мелиссы, — говорится в сообщении ассоциации велосипедисток Австралии. — Наши мысли — с теми, кто любил ее, особенно с детьми, а также с теми, кому посчастливилось пересечься с ней во время ее слишком короткой жизни».

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Обвиняемый остался на свободе

Буквально пару месяцев назад Деннис, объявляя о завершении профессиональной карьеры, горячо благодарил супругу за поддержку. «Спасибо, Мелисса Деннис, за помощь во время всех моих выступлений, за то, что вы воспитываешь двух лучших детей, о которых я когда-либо мог мечтать», — писал Роан в соцсетях. Теперь же звездный спортсмен может сесть в тюрьму за непредумышленное убийство. Хотя, учитывая раскаяние и наличие несовершеннолетних детей, суд счел возможным временно оставить его на свободе до заседания по делу, которое намечено на 13 марта.

Велогонщик Роан Деннис.
Фото Global Look Press

«Мелисса начала карьеру в велоспорте в 16 лет, и к тому времени, когда она завершила выступления в 25 лет, весь мир знал, что она — выдающаяся спортсменка, — заявил исполнительный директор австралийской федерации велоспорта Марне Фехнер. — Хоскинс называла свою золотую медаль в командной гонке преследования на ЧМ-2015 самым ярким событием в своей карьере, но для всех нас самым ярким моментом было то, что она просто была рядом. Хотя она не выступала с 2017 года, ее присутствие в качестве наставницы ощущали и ценили в сообществе велоспорта многие. Aus Cycling выражает свои глубочайшие соболезнования семье, друзьям и бывшим товарищам по команде Мелиссы и определит способ увековечить память о ней и ее вкладе в наш спорт».

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Полтора года назад во время гонки в Колумбии чуть не задавил свою супругу собственным велосипедом гонщик Луис Карлос Чиа. Женщина по имени Клаудиа Ронкансио хотела сделать красивые фотографии в финишном створе, но вместо этого получила тяжелые травмы. Луис не успел затормозить после финиша и на полной скорости врезался в жену. В результате любительница фото оказалась в больнице, а Чиа снялся с многодневки из-за полученных повреждений. К счастью, тогда все обошлось без летальных инцидентов. А вот Мелиссу Деннис уже не вернуть. Велогонщики время от времени гибнут под колесами авто во время тренировок. Но инцидент в Австралии, судя по всему, — совершенно иного рода.

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