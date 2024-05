Главные отличия PlayStation 5 Pro от обычной PlayStation 5

PS5 Slim вышла в конце 2023 года, а PS5 Pro мы ждем уже в конце 2024 года.

PS5 Pro уже давно стала эдаким «Секретом Полишинеля». Слухи об устройстве гуляют по Сети на протяжении двух лет, но Sony старательно показывает, что улучшенной версии консоли текущего поколения не существует. Вот только источниками инсайдов выступают вовсе не рандомы из интернета или блогеры, а вполне себе авторитетные ресурсы. Например, небезызвестный Digital Foundry.

Суммируем всю доступную на данный момент информацию о PS5 Pro, тезисно рассказываем о том, чем консоль будет отличаться от базовой версии.

1. Разогнанный процессор

Sony оставит в Pro-версии 8-ядерный процессор на базе архитектуры AMD Zen 2. Правда, с одним небольшим отличием — он будет работать с увеличенной тактовой частотой: 3,8 ГГц против былых 3,5. По идее это должно обеспечить небольшой прирост производительности в играх, зависимых от процессора.

Концепт PS5 Pro. Фото tomsguide.com

В Digital Foundry объяснили нежелание Sony устанавливать более мощную модель очень просто — в настоящее время сделать этого без значительного повышения стоимости попросту невозможно.

И вот еще что. Мы решили не выносить это в отдельный пункт, но отметим, что на PS5 Pro разработчикам будет доступно 13,7 ГБ ОЗУ вместо 12,5. При этом суммарный объем оперативной памяти у консоли не изменится — все те же 16 ГБ.

2. Поддержка 8K

Все мы помним манящую надпись на коробке с PS5, на деле оказавшуюся маркетинговым пшиком. С момента выхода консоли прошло три с половиной года, и во многих играх по-прежнему используется «нечестные 4K», полученные путем шахматного рендеринга или апскейлера FSR. Единственным проектом, действительно работающим в заявленном разрешении, является The Touryst — адвенчура с довольно примитивной графикой.

Фото theshortcut.com

Можно предположить, что PS5 Pro действительно сможет запускать в 8K какие-нибудь совсем простенькие проекты из инди-сегмента. Или, скажем, игры с консолей PlayStation прошлых поколений. Сыграть же в какую-нибудь The Last of Us Part 2 в таком разрешении мы хорошо если сможем на PS6, а то и позже.

3. Тройной рост общей производительности

Красивые цифры из техпаспорта всегда хорошо воздействовали на неокрепшие умы молодежи. Помните, как Microsoft пиарила Xbox Series X, как самую мощную консоль всех времен? Вот только на деле с мультиплатформой вышла ничья. Одни игры лучше оптимизированы для консоли PS5, а другие — для Xbox Series X.

PS5 Slim. Фото sg.news.yahoo.com

Производительность PS5 Pro якобы составит какие-то фантастические 33,5 терафлопс. По идее такая разница должна быть между PS5 и PS6, но никак не между Pro-версией консоли и обычной. Что это даст на практике — до конца непонятно, поскольку ключевую роль в технических вопросах играют разработчики.

Сколько за минувшие пару лет выходило игр, неважно работавших на топовых ПК до тонны патчей? Поэтому лично мы к столь большому скачку в производительности пока что относимся весьма скептически.

4. Собственная технология масштабирования изображения и новый графический чип

С недавних пор на консолях начали использовать FSR, позволяющую увеличить производительность при незначительной потере в качестве графики. По данным источников, PS5 Pro получит проприетарный апскейлер PlayStation Spectral Resolution, в основе которого лежит искуственный интеллект. Утверждается, что он будет работать еще более эффективно, чем имеющийся аналог от AMD.

Immortals Of Aveum была первой игрой с FSR 3 на консолях.

Новый графический чип на базе архитектуры RDNA 3 позволит серьезно увеличить качество трассировки лучей, повысить разрешение и производительность. Опять же, вспоминаем про процессор и понимаем, что 4K/60 fps не появятся по щелчку во всех проектах. Об этом, в частности, говорили и в DF, приводя в пример Dragon's Dogma 2. Если игра полагается прежде всего на возможности процессора, то особых преимуществ ждать не приходится.

5. Преимущества в новых и уже вышедших играх

Здесь можно вспомнить про PS4 Pro и Xbox One X, владельцы которых получили ряд преимуществ в виде улучшенной графики и более высокого/стабильного фреймрейта. Для старых игр, разумеется, потребуются патчи от разработчиков, а новые будут разрабатываться с учетом возможностей PS5 Pro.

Также утверждается, что владельцы консоли смогут активировать турбо-режим по аналогии с PS4 Pro. На практике это может сделать фреймрейт более стабильным в играх, где отсутствует ограничение fps. Там, где оно есть, можно рассчитывать на более высокую частоту кадров. Но насколько корректно все это будет работать — сказать сложно. Все же патчи от разработчиков более надежны.

Так выглядела PS4 Pro. Фото mashable.com/article/ps4-pro-review

Что же до новых игр, то в них будут улучшения, недоступные на базовой PS5. Более высокое разрешение, более качественные текстуры или стабильный фрейрейт.

Выводы

Сложно сказать, насколько PS5 Pro будет востребована. С одной стороны, трассировка лучей является одним из самых популярных «гиммиков» в современных играх. И раз уж инсайдеры обещают значительные улучшения по этой части, то есть повод задуматься о покупке. Более стабильный FPS и высокое разрешение — тоже неплохие мотиваторы. Особенно если вспомнить, в какое «мыло» превращаются игры для PS5 при выборе режима производительности.

С другой стороны, многое будет зависеть от цены. В Digital Foundry полагают, что дешевле 599 долларов новая версия стоит не будет. Эксперты даже допускают, что такой ценник будет у версии без дисковода. Это 54 с тысяч рублей. Примерно столько стоит PS5 на многих маркетплейсах. С рук, понятно дело, будет дешевле.

Но стоит помнить о том, что актуальный курс может не раз поменяться. Плюс все надбавки с учетом параллельного импорта, поскольку надеяться на возвращение Sony на российский рынок не приходится. А PS5 Pro, предположительно, выйдет до конца 2024 года. С учетом ажиотажа и всего перечисленного ценник запросто может составить 80 тысяч и более. И это уже совсем другая картина.

В любом случае следует набраться терпения и дождаться официального анонса, который наверняка прояснит многие вещи. Впереди уйма игровых выставок, и PS5 Pro с высокой долей вероятности анонсируют на какой-либо из них.