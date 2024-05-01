Что мы знаем о GTA 6 в апреле 2024 года

Дай бог дожить до ее выхода!

Пожалуй, GTA 6 — это самая ожидаемая игра ближайших двух-трех лет точно. Об игре известно не так много, но кое в чем мы все-таки уверены.

Когда выйдет GTA 6

Пока известна только одна дата: GTA 6 выйдет до конца 2025 года. В последние месяцы ходили слухи, что доделать проект в срок не успевают и ее перенесут уже на 2026-й. Впрочем, другие инсайдеры опровергали их — сплошная неразбериха...

Так или иначе, скорее всего, выход GTA 6 следует ожидать осенью следующего года, как и в случае с GTA 5 и Red Dead Redemption 2.

Правда, есть и другая точка зрения, основывающаяся на финансовых ожиданиях Take-Two. Компания ожидает большой приток прибыли в первом квартале 2025 года. Если речь идет о GTA, а не о другой собственности (например, новой Borderlands или Mafia) — то на этот раз нас могут порадовать ранним релизом.

Когда выйдет второй трейлер GTA 6

Точно в этом году! А вот с остальным все не так ясно. Трейлеры для предыдущих игр Rockstar появлялись осенью, примерно за год до выхода игры. Если все останется как и прежде, то ждать нового ролика придется еще несколько месяцев. Однако если на этот раз дата релиза действительно назначена на первый квартал следующего года, то второй трейлер может выйти уже в ближайшее время.

Дата, на которую стоит обратить внимание, — это 16 мая. Именно на этот день назначена конференция Take-Two, и в прошлом после аналогичных мероприятий появлялись новости и скриншоты. Оптимисты полагают, что мы узнаем дату выхода второго трейлера или даже сам трейлер, пессимисты — что будет официально объявлено о переносе игры на более поздний срок.

На каких консолях выйдет GTA 6

Разумеется, GTA 6 выйдет на текущем поколении консолей — PlayStation 5 и Xbox Series X. А вот на Nintendo Switch ждать ее точно не стоит. Если когда-нибудь портативная версия и появится, то уже на новом поколении приставок от Nintendo.

Выйдет ли GTA 6 на Xbox Series S

Теоретически проблемы могут возникнуть с «младшей» версией консоли от Microsoft, как это произошло с Baldur's Gate 3. Вместе с тем Rockstar явно не захочет пропускать релиз на целой платформе, поэтому скорее всего GTA 6 выйдет и на Xbox Series S, пусть и, возможно, в урезанном виде и не сразу же.

Будет ли GTA 6 на ПК

Будет ли GTA 6 на ПК — вопрос простой. Естественно будет! Но когда? Все предыдущие части, не считая спин-оффов, выходили и на персональных компьютерах, однако происходило это не сразу же, поэтому разумно будет ожидать временного периода эксклюзивности.

Выйдет ли GTA 6 на PS4 и Xbox One

Разумеется, и здесь были слухи — дескать, на этот раз Rockstar хочет выпустить порт на ПК одновременно с другими версиями. Но доверять им сильно не стоит. Зато можно даже не задаваться вопросом «Выйдет ли GTA 6 на PS4 и Xbox One?» — одного взгляда на трейлер достаточно, чтобы понять, что это исключено.

Сюжет GTA 6

Первая информация о героях появилась еще давно, когда в Сеть утекли материалы альфа-версии. Ну а с выходом первого трейлера мы получили уже официальное подтверждение: на этот раз у нас будет двое протагонистов-преступников — Люсия и Джеймс, которых связывают романтические отношения.

Конечно, сказать что-то определенное о сюжете GTA 6 сейчас сложно. Но фанаты вовсю строят теории о том, что Джеймс окажется полицейским агентом под прикрытием, а в основе истории окажется конфликт между долгом и страстью.

Персонажи GTA 6

А вот что известно точно — в GTA 6 появится множество не вполне вменяемых персонажей второго плана, часть из которых нам уже показали в трейлере. Традиции серии как-никак!

На этот раз произошло и кое-что новенькое — «Джокер из Флориды», татуированный преступник, видео с которым послужило прототипом для отрывка из трейлера, пытался выбить из Rockstar деньги «за использование его образа».

Увы, ничего не вышло — сумма, которую требовал мужчина, становилась все ниже и ниже, а под конец он и вовсе просил просто «поработать с ним». Студия же выбрала правильную стратегию — тотальное игнорирование.

Город GTA 6

Мы возвращаемся в Вайс-Сити! Точнее, не только туда — как и в случае с GTA 5, новая игра воссоздаст не только город из предыдущей части, но и покажет значительную часть окружающего его штата Леонида.

Трудно сосчитать количество «карт GTA 6», собранных фанатами на основе кусочков информации, «инсайдов», слухов и откровенных фейков. Тем не менее почти все сходятся в одном — карта будет внушительных размеров, и Город Порока будет не единственным городом на ней, пусть и наверняка самым большим.

Мультиплеер GTA 6

Никаких официальных сведений об онлайне GTA 6 сейчас нет. Однако некоторое время назад пользователи, изучавшие материалы альфа-версии игры, заметили на скриншотах названия функций, которые могут указывать на наличие полноценного кооператива. Увы, согласно данным очередного «инсайдера», в новой части по-прежнему не появится выделенных серверов, и мультиплеер продолжит работать по принципу P2P, что откроет дорогу читерам.

Само собой, лучше всего дождаться информации от разработчиков. А пока с точностью можно утверждать только одно — после ошеломительного успеха GTA: Online у шестой игры нет никаких шансов остаться только синглплеерной.

Системные требования GTA 6

Официальной информации по системным требованиям GTA 6 еще нет, а все списки, которые можно найти в Интернете, не более чем вымысел, поэтому мы вновь отправляемся в область догадок.

Несмотря на то, что графика в трейлере выглядит симпатично, едва ли GTA 6 будет обладать чересчур жесткими требованиями. Игра выходит на текущем поколении консолей, которые не могут угнаться за прогрессом компьютерного «железа» — и даже до Pro-версий PlayStation 5 и Xbox Series, слухи о которых ходят уже давно, еще далеко. Поэтому все «навороты» будут ограничены начинкой приставок.

Бюджет GTA 6 огромен, пусть мы и не знаем точных цифр, но по слухам он доходит аж до двух миллиардов долларов! И хотя это явное преувеличение, очевидно, что Rockstar придется отбить кругленькую сумму за счет продаж и микротранзакций в мультиплеере. А сделать это только за счет относительно небольшой прослойки игроков с мощными компьютерами будет непросто.

С другой стороны в GTA 6 должны быть продвинутые системы симулирования жизни, влияния погоды на окружения и так далее — мы знаем это благодаря случайной оплошности разработчика из Rockstar, выложившего картинку с куском внутреннеей инструкции и зарегистрированным компанией патентам. А ведь перечисленные новшество запросто могут нагружать «железо» игрока.

Сколько будет весить GTA 6

Сколько будет «весить» GTA 6 также неизвестно, но уже сейчас понятно, что немало. Впрочем, в свое время ходили совсем уж безумные «инсайды» — дескать, игра займет целых 750 гигабайт! Это, мягко говоря, маловероятно. И все же стоит ожидать, что под GTA 6 придется отдать 100-150 гигабайт места на SDD.