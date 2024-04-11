Разработчики «Смуты» благодарят игроков и обещают патчи

Разработчики «Смуты» поблагодарили игроков за интерес к их игре, конструктивную критику и добрые пожелания.

По их словам, за 6 дней с момента запуска игры они получили больше тысячи багрепортов и в большинстве случаев смогли помочь с возникшими проблемами.

В Cyberia Nova пообещали, что не собираются останавливать работу над «Смутой» и уже трудятся над следующими обновлениями — небольшом патче, который выйдет уже скоро, и крупном апдейте, который поправит производительность и устранит другие технические неполадки.