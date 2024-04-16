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Сегодня, 16:10

Появилась новая карта GTA 6 — ее сравнили с другими играми Rockstar

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Rockstar Games

Фанаты нарисовали новую карту GTA 6 и даже сравнили ее с другими играми Rockstar — и все на основании единственного кадра из трейлера, на котором в очертаниях наклейки на автомобиле можно разглядеть границы вымышленного штата Леонида, где происходят действия игры.

Если все действительно окажется так, то нас ожидает гигантская карта.

GTA 6. Фанаты нашли карту GTA 6 на постере игры

Правда, анализ постера из трейлера показывал совсем другие очертания, поэтому ясность наступит только с появлением официальной информации.

Источник: Playground
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