Появилась новая карта GTA 6 — ее сравнили с другими играми Rockstar

Фанаты нарисовали новую карту GTA 6 и даже сравнили ее с другими играми Rockstar — и все на основании единственного кадра из трейлера, на котором в очертаниях наклейки на автомобиле можно разглядеть границы вымышленного штата Леонида, где происходят действия игры.

Если все действительно окажется так, то нас ожидает гигантская карта.

Правда, анализ постера из трейлера показывал совсем другие очертания, поэтому ясность наступит только с появлением официальной информации.