Valve ослабила сильнейших героев в новом патче для Dota 2

Для Dota 2 вышло крупное обновление — 7.36b, в котором Valve ослабила сильнейших персонажей в нынешней мете.

В балансном патче Valve понизили эффективность таких востребованных героев, как Axe, Sand King, Phoenix, Shadow Shaman, Dragon Knight и Zeus.

В это же время другие герои, которые не пользовались популярностью, наоборот, получили ряд усилений. Среди них Pudge, Mirana, Tinker, Marci, Pangolier.

Сейчас Dota 2 переживает крупнейшие изменения за последние несколько лет. Связано это с патчем 7.36, который добавил аспекты, полностью изменившие мету и восприятие персонажей.