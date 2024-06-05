По книгам «Эксмо-АСТ» начнут выходить игры от российских разработчиков

В издательской группе «Эксмо-АСТ» рассказали о том, что скоро начнут лицензировать принадлежащие им книги для разработчиков компьютерных игр. Начаться этот процесс может уже осенью. Нетрудно предположить, что в первую очередь возможностью воспользуются именно российские студии.

Существует вероятность того, что издательства частично профинансируют разработку проектов — именно так «Эксмо-АСТ» работает с «киношниками», оплачивая до четверти стоимости производства экранизации.