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17 марта, 14:10

GTA 6 может стать легендарнейшей игрой всех времен

Владислав Шалганов
Корреспондент
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GTA 6.
Фото Rockstar Games

Grand Theft Auto 6 имеет все шансы на то, чтобы стать игрой, которая изменит нынешний облик игровой индустрии.

GTA 6.
Фото Rockstar Games

Эксперты заявляют, что GTA 6 сможет вновь вернуть интерес геймеров и инвесторов к индустрии в целом, что значительно поправит обстановку с постоянными увольнениями и сокращениями:

2024 будет тяжелым, но если мы посмотрим на 2025-й, когда процентные ставки должны упасть, что будет способствовать повышению финансовой ликвидности издателей, мы должны снова получить импульс в цикле разработки.

Мы получим новый виток интереса, особенно к GTA 6. Вероятно, в индустрии еще никогда не было более важной игры, которую можно было бы выпустить, так что никакого давления, — говорят эксперты.

Релиз игры запланирован на 2025 год эксклюзивно для PS5 и Xbox Series.

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