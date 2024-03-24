В Стиме вышла демоверсия игры про советского солдата — правда, графика выглядит устаревшей

В Steam появилась демоверсия игры от небольшой российской студии.

Soviet Soldier — это шутер от первого лица, который предложит геймерам окунуться в жестокие реалии Великой Отечественной и Холодной войны.

Soviet Soldier. Фото Go Up Gaming

Обещан большой выбор исторически достоверного оружия, широкие возможности для прохождения и выборы, которые «повлияют на ход истории». Правда, графика в игре выглядит устаревшей — как будто это проект из начала 2000-х.

Soviet Soldier. Фото Go Up Gaming

Релиз запланирован на вторую половину 2024 года.