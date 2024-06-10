Топ-стример Братишкин зарабатывает 8 миллионов рублей в месяц

Российский стример Владимир «Братишкин» Семенюк поделился информацией о своих доходах, которые немного шокировали игровое сообщество.

bratishkinoff. Фото Соцсети

«У меня доход, наверное, 6 миллионов с донатами, может, даже 7-8 миллионов. Примерно что-то в районе от 4 до 8 миллионов... Трачу я тоже много, потому что у меня работают люди и прочее. Я не вижу этих денег, у меня все время списание с карты. Недавно квартиру себе взял. Помогаю родственникам, поэтому и не вижу, нормально помогаю. Желаю каждому из вас помогать так. От всей души благодарен только вам», — рассказал стример.

bratishkinoff. Фото Соцсети

У Владимира почти 3 миллиона подписчиков на Twitch. Чаще всего парень стримит в категории «Общение», но иногда бывают и игровые трансляции.