Ремейк Prince of Persia: The Sands of Time придется подождать еще два года

Многострадальный ремейк Prince of Persia: The Sands of Time все-таки появился на презентации Ubisoft Forward.



Правда, трейлера или тем более геймплея нам не показали — все ограничилось коротенькой анимацией, анонсирующей дату выхода: 2026 год.

Поэтому поклонникам классических приключений Принца придется подождать. Впрочем, сам факт даже такого анонса радует — это значит, что проблемный ремейк, первый трейлер которого раскритиковали в пух и прах, все-таки выйдет.