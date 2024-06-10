Знаменитый градостроительный симулятор Anno переместится в Рим

Знаменитая серия градостроительных симуляторов Anno получила продолжение — на выставке Ubisoft Forward была анонсирована Anno 117: Pax Romana.

Как можно догадаться по названию, теперь строить города придется в сеттинге Древнего Рима. Появятся и другие изменения — например, впервые в истории франшизы игрок сможет выбрать регион, который будет осваваивать.

Игра выйдет уже в следующем году на ПК и консолях текущего поколения, а первые подробности о ней раскроют 18 июня.