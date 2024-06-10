Call of Duty: Black Ops 6 займет почти все ваше место на ПК

Для запуска Call of Duty: Black Ops 6 понадобится 309 ГБ свободного места.

В Microsoft Store появилась страница игры, откуда стало известно, что новая часть Call of Duty: Black Ops 6 установится вместе с Modern Warfare 3 и Warzone. Впрочем, от их установки можно отказаться.

Разработчики Black Ops 6 рассказали, что игра будет работать только при включенном интернете. Связано это с тем, что игра постоянно подгружает текстуры высокого разрешения с серверов даже в одиночной кампании.