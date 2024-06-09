А RTX 4090 потянет? В Microsoft Flight Simulator 2024 можно будет обалдеть от уровня графики

Новый трейлер Microsoft Flight Simulator 2024 в хорошем смысле поражает — как масштабами, так и графикой, которую уже непросто отличить от реальности.

Гигантские пространства игры сгенерированы при помощи спутниковых снимков и ИИ, а игроку предложат самый разный список занятий и летательных средств — от «кукурузника» до люксового самолета, перевозящего VIP-персон.

Microsoft Flight Simulator 2024 выйдет 19 ноября 2024 года на ПК.