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Сегодня, 21:40

В новом ролике S.T.A.L.K.E.R. 2 показали темнокожего сталкера

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Вышел очередной трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl — и самой запоминающейся его частью стало пение одного из персонажей, который таким образом решил признаться в любви к Зоне Отчуждения. Второе место явно занял темнокожий сталкер, которых ранее в серии не встречалось.

Впрочем, и остальное выглядит неплохо — перестрелки, старые и новые аномалии, уже ставшая классической встреча с контролером в подземельях и масштабные локации. Если не произойдет очередного переноса, то игра выйдет 5 сентября.

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